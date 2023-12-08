Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe Taraftarı Beşiktaş Maçında Takımlarının Yanında Olacak

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak. Fenerbahçe taraftarı son olarak 2018-2019 sezonunda Beşiktaş deplasmanında takımlarını desteklemişti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de taraftarlar, yaklaşık 5 yıl sonra Dolmabahçe'de takımlarının yanında yer alacak.

İl Spor Güvenlik Kurulunun aldığı karara göre toplu halde Tüpraş Stadı'na gelecek 1814 sarı-lacivertli taraftar, kendileri için ayrılan tribünden takımlarına destek verecek.

Fenerbahçe taraftarı, Beşiktaş deplasmanında takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 23. haftasında oynanan müsabakada desteklemişti. 25 Şubat 2019'da oynanan derbi, 3-3 sonuçlanmıştı.

Derbinin biletleri kısa sürede tükendi

Beşiktaş-Fenerbahçe maçının biletleri, satışa çıkarıldıktan kısa bir süre sonra tükendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun "şeffaflık" ilkesi gereği bu maçtan itibaren bilet satış sürecinin detaylarının taraftarlarla düzenli olarak paylaşılacağı kaydedildi.

Açıklamada, 42 bin 445 kişi kapasiteli Tüpraş Stadı'nda 21 bin 824 kombine, 1757 sponsor ve barter, 225 engelli tribün, 3 bin 829 loca koltuk kapasitesi, 234 basın tribünü kapasitesi, 2 bin 130 misafir tribün kapasitesi ve 244 tampon koltuk bulunduğu belirtildi.

Bunların dışında satışa çıkarılan 12 bin 202 biletin ise bir dakikadan kısa sürede tükendiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Dolmabahçe Sarayı Fenerbahçe Beşiktaş Maç Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖF SINAV TARİHLERİ! CUMA MESAJLARI 2023: Whatsapp, Facebook en iyi Cuma mesajları! En güzel, kısa, anlamlı Cuma mesajları! Bu hafta sonu yağmur var mı? 8-9-10 Aralık yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu! Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title