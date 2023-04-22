Fenerbahçe taktik çalıştı

Süper Lig'in 31'inci haftasında pazartesi günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 31'inci haftasında pazartesi günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve çabukluk hareketi ile başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışma ile sona erdi.Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını tamamlayacak.