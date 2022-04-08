Fenerbahçe taktik çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.Sarı lacivertliler, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor