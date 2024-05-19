Fenerbahçe Takımı Stada Geldi
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak olan Fenerbahçe takımı, RAMS Park'a ulaştı. Derbi maçı öncesinde takım otobüsü yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.
- Fenerbahçe takım otobüsü stada geldi
İSTANBUL - Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam Galatasaray'ın konuğu olacak Fenerbahçe, RAMS Park'a ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, bu akşam Galatasaray'ın konuğu olacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Fenerbahçe kafilesi de derbi için stada ulaştı. Sarı-lacivertli takım otobüsü, yoğun güvenlik önlemleri altında RAMS Park'a giriş yaptı.