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Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Fenerbahçe, Süper Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Fenerbahçe, Süper Toto Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Jesus, ligdeki 2. maçına çıkacak

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, yeni ekibinin başında Süper Lig'deki 2. maçına çıkacak.

İlk maçta HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus, Kasımpaşa önünde galibiyet arayacak.

Jesus'un, sakatlandığı için Avrupa maçlarında ismini UEFA listesine yazdırmadığı ve iyileşerek takımla birlikte çalışmaya başlayan Mert Hakan Yandaş'a bu lig maçında görev vermesi bekleniyor.

Sakatlıkları devam ettiği için son idmanlarda bireysel çalıştıkları belirtilen yeni transfer Joao Pedro, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile Berisha'nın durumu da henüz netlik kazanmadı.

AA / Murat Kaya - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Haberler

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