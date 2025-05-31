Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 Yenerek Sezonu Kapattı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'u 2-1 Yenerek Sezonu Kapattı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. İrfan Can Kahveci ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle maçı kazanan Fenerbahçe, ligin bitimine bir hafta kala üç puanı hanesine yazdırdı.

Stat: Ülker

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Ergin Gözütok, Suat Güz

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 46 Levent Mercan), Skriniar, Yusuf Akçiçek (Dk. 74 Çağlar Söyüncü), Kostic, Fred, İsmail Yüksek (Dk. 60 Amrabat), İrfan Can Kahveci, Talisca (Dk. 46 Oğuz Aydın), Szymanski (Dk. 60 Cenk Tosun), En-Nesyri

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ (Dk. 87 Uğurcan Yazğılı), Calusic, Guilherme, Bazoer (Dk. 82 Mehmet Kaya), Ndao (Dk. 77 Yusuf Erdoğan), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan (Dk. 62 Kaan Akyazı), Umut Nayir

Goller: Dk. 4 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor ), Dk. 75 İrfan Can Kahveci, Dk. 82 En-Nesyri ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 28 Talisca, Dk. 78 İrfan Can Kahveci, Dk. 84 İsmail Yüksek, Dk. 90+3 Çağlar Söyüncü ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında ilk yarısını geride kapattığı maçta TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

58. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Kostic'in ortasında kaleciden önce Bazoer müdahale etti. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Szymanski, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye gönderdi ancak bu futbolcu kale sahası önünden yaptığı vuruşta topu üstten auta attı.

75. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sofyan Amrabat'ın uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen İrfan Can Kahveci, kalecinin öne çıktığı pozisyonda ceza sahası öne sağ çaprazından aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

76. dakikada Cenk Tosun'un pasında araya giren Guilherme, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

82. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Amrabat'ın pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kostic, ceza sahasına girip penaltı noktası üzerindeki En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu müsait pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Fenerbahçe, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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