Fenerbahçe, ligde ilk yarıyı namağlup kapattı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'u 3-0 yenerek bu sezon yenilgi yaşamadan yoluna devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederek puanını 39'a yükseltti.

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligin ilk yarısında yenilgi yaşamadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 yenerek puanını 39'a yükseltti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'dan geldi. Kanarya, 17 haftada 11 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. Rakip filelere 39 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 14 gol gördü. Fenerbahçe, son olarak Süper Lig'de 2005-2006 sezonunun ilk yarısında mağlubiyet yaşamadı ve 20 yıl sonra bu durumu tekrarladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de tek namağlup takım olarak bulunuyor.

Tüm kulvarlarda yenilmezlik serisi 16 maç

Sarı-lacivertliler, Tedesco yönetiminde son 16 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig'de 11, Avrupa Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Trendyol Süper Lig'de puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 puanda yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
