Haberler

Fenerbahçe, Süper Kupa Yarı Finalinde Samsunspor ile Karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile oynayacakları maçı değerlendirdi ve takım olarak kupayı kazanmak için hazırlandıklarını belirtti. Maç, 6 Ocak 2026'da Yeni Adana Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile Adana'da güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Biz yeni yönetim olarak bu kupayı alacağız. Onun için hazırlanıyoruz" dedi.

Turkcell Süper Kupa'da yarı finalde oynanacak maçların şehirleri için kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Buna göre Fenerbahçe ile Samsunspor, 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Kura çekimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "6 Ocak'ta Adana'da, Adana ve yakın illerden gelecek seyircilerle inanıyorum ki karnaval şeklinde güzel bir futbol maçı izleteceğiz. Başkanımı tebrik ettim. Yine söylüyorum bu yıl ligimizin fizik, kondisyon olarak en güçlü takımı Samsunspor. Zaten Avrupa ve ligde de oynadığı maçlarda bunu gösteriyorlar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Samsun'a gittiğimizde başkanımız sağ olsun bizi güzel ağırladı. Adana'da birlikte güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç olacak. Biz yeni yönetim olarak bu kupayı alacağız. Onun için hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Transferlerle ilgili soruya ise Torunoğulları, "Transfer dönemine daha çok var. Bizim hafta sonu Rizespor ve perşembe günü Avrupa maçımız var. Fenerbahçe büyük bir camia, transfer döneminde çalışmalar olur, menajerlerden önerilen futbolcular olur. Çalışmalarımız devam ediyor ama önceliğimiz Rizespor ve oynayacağımız Avrupa maçı. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Zaten sizler yazıyorsunuz sağ olun, 3-4 futbolcu alıyoruz. Şu an Avrupa'daki bütün futbolcuları almış olduk. Fenerbahçe tabii ki transfer çalışmalarını yapıyor" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.