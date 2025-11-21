Fenerbahçe, Süper Kupa Yarı Finalinde Samsunspor ile Karşılaşacak

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor ile Adana'da güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç oynayacaklarını belirterek, "Biz yeni yönetim olarak bu kupayı alacağız. Onun için hazırlanıyoruz" dedi.

Turkcell Süper Kupa'da yarı finalde oynanacak maçların şehirleri için kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Buna göre Fenerbahçe ile Samsunspor, 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Kura çekimin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Futbol A Takımından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "6 Ocak'ta Adana'da, Adana ve yakın illerden gelecek seyircilerle inanıyorum ki karnaval şeklinde güzel bir futbol maçı izleteceğiz. Başkanımı tebrik ettim. Yine söylüyorum bu yıl ligimizin fizik, kondisyon olarak en güçlü takımı Samsunspor. Zaten Avrupa ve ligde de oynadığı maçlarda bunu gösteriyorlar. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Samsun'a gittiğimizde başkanımız sağ olsun bizi güzel ağırladı. Adana'da birlikte güzel, çekişmeli ve zevkli bir maç olacak. Biz yeni yönetim olarak bu kupayı alacağız. Onun için hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Transferlerle ilgili soruya ise Torunoğulları, "Transfer dönemine daha çok var. Bizim hafta sonu Rizespor ve perşembe günü Avrupa maçımız var. Fenerbahçe büyük bir camia, transfer döneminde çalışmalar olur, menajerlerden önerilen futbolcular olur. Çalışmalarımız devam ediyor ama önceliğimiz Rizespor ve oynayacağımız Avrupa maçı. Transfer dönemi geldiğinde konuşuruz. Zaten sizler yazıyorsunuz sağ olun, 3-4 futbolcu alıyoruz. Şu an Avrupa'daki bütün futbolcuları almış olduk. Fenerbahçe tabii ki transfer çalışmalarını yapıyor" diye cevap verdi. - İSTANBUL