Fenerbahçe Süper Kupa Finaline Yükseldi

Güncelleme:
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile finalde karşı karşıya gelecek.

Süper Kupa'nın ikinci yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

