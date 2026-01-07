Fenerbahçe Süper Kupa Finaline Yükseldi
Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. 10 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile finalde karşı karşıya gelecek.
Süper Kupa'nın ikinci yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finali, 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu
- Fenerbahçe, Samsunspor'u 5 maç sonra mağlup etti
- Musaba'dan 2 asistlik başlangıç
- Taraftardan Sadettin Saran'a destek
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa'daki Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.00-17.00 Siyah-beyazlılar, Antalya kampında günü çift antrenmanla tamamlayacak. Akşam antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilecek.
GOLAZO CUP TÜRKİYE
20.00 Yeni Nesil Futbol Şampiyonası efsane futbolcuların ve ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek. (WW Arena)
MOTOR SPORLARI
18.00 Motor sporları sezon sonu kutlama etkinliği düzenlenecek.
ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ
18.00 Etnospor Kültür Festivali Fotoğraf Sergisi'nin açılışı Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
BASKETBOL
-EuroLeague
20.30 Anadolu Efes - Paris Basketbol
-EuroCup
19.00 Türk Telekom - Energia Trento
VOLEYBOL
-CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi
17.00 Zeren Spor - Dresdner
19.30 Eczacıbaşı - Vero Volley Monza
-CEV Cup Kadınlar
22.00 Roeselare - Galatasaray Daikin
-CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi
20.00 Halkbank - Galatasaray HDI
-CEV Cup Erkekler
19.00 Fenerbahçe Medicana - Radnicki Kragujevac
- CEV Erkekler Challenge Cup
20.00 Altekma - Sliedrecht
AVRUPADAN FUTBOL
22.45 Parma - Inter (Hakan Çalhanoğlu)