Fenerbahçe-Stuttgart Maçı için Hakem ve Kadrolar Açıklandı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin Stuttgart ile oynayacağı maç için hakem triosu ve her iki takımın kadroları belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe- Stuttgart maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Wollenberg Rasmussen (Danimarka)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri

Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El-Khannouss

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
