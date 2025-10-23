Fenerbahçe-Stuttgart Maçı için Hakem ve Kadrolar Açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe'nin Stuttgart ile oynayacağı maç için hakem triosu ve her iki takımın kadroları belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Fenerbahçe- Stuttgart maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Chobani
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Wollenberg Rasmussen (Danimarka)
Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri
Stuttgart: Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El-Khannouss