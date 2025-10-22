Haberler

Fenerbahçe, Stuttgart Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kalecilerin ayrı çalıştığı idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

Sakatlığı son eren kaleci Ederson basına açık bölümde antrenmana katılmazken, Jhon Duran çalışmalarını bölümler halinde sürdürdü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
