Fenerbahçe, Stuttgart'ı Konuk Etti: Taraftarlar Şükrü Saracoğlu'nu Doldurdu

FENERBAHÇE, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında sahasında Alman ekibi Stuttgart'ı konuk etti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 19.45'te başlayan mücadelede Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kahlet düdük çaldı. Jakob Kehlet'in yardımcılıklarını ise Lars Hummelgaard ve Dennis Wollenberg Rasmussen üstlendi.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son olarak oynanan Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını Stuttgart maçında sahaya sürdü. Tedesco, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ile Levent Mercan'ın yerine Ederson, Milan Skriniar, Archie Brown ve En Nesyri'ye görev verdi.

Fenerbahçe şu ilk 11 ile sahada yer aldı:

"Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri"

EDERSON 2 MAÇ ARANIN ARDINDAN SAHADA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sakatlığını atlatarak 2 maç aranın ardından ilk 11'de yer aldı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 2'nci haftasında Nice ile oynanan maçta forma giyen 31 yaşındaki kaleci, daha sonra oynanan Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının kadrosunda yer almadı.

JHON DURAN, 2 AY SONRA KADRODA

Sarı-lacivertli ekibin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, yaklaşık 2 ay sonra maç kadrosunda yer buldu. Son olarak 27 Ağustos'ta Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçında süre alan Duran, Stuttgart maçında kadroya girdi.

TARAFTARLAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Stuttgart'ı konuk ettiği maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Biletlerin tamamını tüketen sarı-lacivertli taraftarlar, tribünleri doldurdu. Stuttgart taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde boş yer bırakmadı.

FİLİSTİN'E DESTEK PANKARTLARI

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Filistin'e destek pankartları yer aldı. Sarı-lacivertli ekip, iki kale arkasına da asılan pankartlarla Filistin'e destek oldu.

STUTTGART'TA ATAKAN KARAZOR İLK 11'DE

Milli futbolcu Atakan Karazor, Alman ekibi Stuttgart'ın ilk 11'inde yer alarak Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Bu maç Atakan'ın Türk takımlarına karşı forma giydiği ilk mücadele oldu.

Konuk ekip Stuttgart maça şu 11 ile başladı:

"Nübel, Assignon, Jaquez, Chabot, Hendriks, Atakan Karazor, Stiller, Bouanani, Tomas, Mittelstadt, El Khannous"