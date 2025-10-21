Fenerbahçe, Stuttgart'ı Konuk Edecek

Haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 23 Ekim Perşembe günü Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşılaşacak. Maçın hakemi Danimarka'dan Jakob Kehlet olacak.

UEFA'nın açıklamasına göre, 19.45'te başlayacak maçta Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ve Wollenberg Rasmussen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Jonas Hansen VAR, Jens Maae de AVAR olarak görev alacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
