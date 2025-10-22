Haberler

Fenerbahçe, Stuttgart'ı Ağırlıyor

Fenerbahçe, Stuttgart'ı Ağırlıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. İki takım, resmi maçlarda ilk kez mücadele edecek. Fenerbahçe Avrupa kupalarında 292 maça çıktı, Stuttgart ise Bundesliga'da 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Alman ekibi Stuttgart'ı konuk edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te evinde Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler bu organizasyonda oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar da aynı performansla 3 puan topladı. Öte yandan iki takım, resmi maçlarda ilk kez kozlarını paylaşacak.

Avrupa kupalarında 293. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 292 müsabakaya çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 115 galibiyet alırken, 62 maçta da berabere kaldı. 115 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, son maçını oynadığı Nice karşılaşmasında Avrupa kupalarındaki 400. golüne ulaştı. Bugüne kadar kalesinde ise 416 gol gördü.

Kupa 2'de 151. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 151. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 150 müsabakada 65 galibiyet, 38 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 211 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 191 gol gördü.

Almanya takımları ile 14. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Alman ekipleriyle 13 müsabakaya çıktı. 1961 yılında Nürnberg, 1970'te ise Carl Zeiss Jena ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda rakip olan sarı-lacivertliler, 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kanarya, 2000'li yıllardan sonra ise Bayer Leverkusen, Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt ile eşleşti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leverkusen ve Schalke 04'le oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Mönchengladbach'a karşı Avrupa Ligi gruplarında 1 galibiyet elde ederken, 1 maçta kaybetti.

Fenerbahçe, en fazla maçı Eintracht Frankfurt ile yaptı. 2006 yılında UEFA Kupası, 2021'de Avrupa Ligi'nde karşılaşan taraflar 3 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bundesliga'da 3. sırada

Stuttgart, Almanya Bundesliga'da bu sezon 7 maça çıkarken 5 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Sebastian Hoeness'in öğrencileri 15 puanla 3. sırada yer alıyor. Rakip filelere 11 gol gönderen Stuttgart, kalesinde 6 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar, ligde son haftalarda iyi bir grafik sergilerken, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Jakob Kehlet düdük çalacak

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanacak müsabakada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Lars Hummelgaard ile Wollenberg Rasmussen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mikkel Redder olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Danimarkalı Jonas Hansen oturacak. AVAR'da ise Jens Maae eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
