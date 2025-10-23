Haberler

Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 Yenerek Avrupa'da Üst Üste İkinci Galibiyetini Aldı

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart ekibini 1-0 mağlup ederek liderlik iddiasını sürdürdü. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nun attığı penaltı golüyle galibiyeti elde eden Fenerbahçe, önemli bir üç puan aldı.

Stat: Chobani

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Wollenberg Rasmussen (Danimarka)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Nene (Dk. 80 Oğuz Aydın), Asensio (Dk. 82 Szymanski), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 87 Talisca), En-Nesyri (Dk. 87 Duran)

Stuttgart : Nübel, Assignon, Jaquez (Dk. 86 Jeltsch), Chabot, Hendriks (Dk. 77 Leweling), Atakan Karazor (Dk. 77 Nartey), Stiller, Bouanani (Dk. 63 Deniz Undav), Tomas (Dk. 86 Führich), Mittelstadt, El Khannouss

Gol: Dk. 34 Kerem Aktürkoğlu (Penaltıdan) ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 21 El Khannouss, Dk. 31 Stiller, Dk. 90+8 Deniz Undav ( Stuttgart ), Dk. 26 Alvarez, Dk. 45+4 Semedo, Dk. 82 Oosterwolde, Dk. 85 Skriniar, Dk. 89 Duran, Dk. 90+8 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe )

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Stuttgart ekibini 1-0 mağlup etti.

48. dakikada Stuttgart etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Mittelstadt, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine yerden ortaladı. Bouanani'nin sert şutunda Alvarez, kayarak topa müdahale ederek gole engel oldu.

60. dakikada Alvarez'in uzun pasına hareketlenen Nene'nin kafa vuruşunda En-Nesyri meşin yuvarlağı yeniden Nene'yle buluşturdu. Bu futbolcu ceza sahası içinde Jaquez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle penaltı iptal edildi.

66. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top Stiller'de kaldı. Bu futbolcu şutunu attığı sırada yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Jakob Kehlet, Alvarez'in müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Kehlet, penaltıyı iptal etti.

82. dakikada Stuttgart hızlı geldi. Sol kanatta topla buluşan Tomas, ceza sahasına hareketlenen Deniz Undav'a pasını aktardı. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ancak top yandan auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor


