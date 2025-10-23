Haberler

Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 Mağlup Ettti

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü haftasında konuk ettiği Alman ekibi Stuttgart'ı 1-0'lık skorla geçerek ligde puanını 6'ya yükseltti. Kerem Aktürkoğlu, penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0 yendi.

Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya dengeli bir oyunla başlayan Fenerbahçe, hızlı hücumlarla pozisyon aradı. Yakalığı birkaç atağı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, 31. dakikada Milan Skriniar'ın yerde kalmasıyla penaltı kazandı. 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarıya savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, topu rakibine bıraktığı bölümde pozisyon vermedi. Orta alan mücadelesiyle geçen ikinci yarıda rakibinin gol bulmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu sonuçla ligde puanını 6'ya yükseltti.

Avrupa golcüsü Kerem

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Avrupa maçlarında gol yollarında takımı sırtlıyor.

Ligde henüz gol orucunu bozamayan tecrübeli oyuncu, Stuttgart karşısında 34. dakikada penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti.

Nice karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde 2 gol birden atmayı başaran Kerem, bu kulvarda sarı-lacivertli formayla 3 maç sonunda gol sayısını 3'e çıkardı.

Kerem, UEFA Avrupa Ligi'nde takımının kaydettiği 4 golün 3'üne imza attı.

Penaltı kararları VAR'dan döndü

Karşılaşmada hem Fenerbahçe'nin hem de Stuttgart'ın birer penaltısı VAR kararıyla iptal edildi.

Müsabakanın 60. dakikasında Nene'nin yerde kalmasıyla hakemin verdiği penaltı kararı, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiz sayıldı.

Maçın 66. dakikasında bu kez konuk ekip lehine penaltı kararı veren hakem, VAR müdahalesiyle pozisyonu ekrandan inceledi ve penaltı kararından vazgeçti.

Kadıköy'de kaybetmiyor

Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy'de resmi müsabakalarda mağlubiyet görmedi.

Ligde Kadıköy'de oynadığı 5 müsabakanın 4'ünü kazanan ve 1'inden beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, iç saha performansını Avrupa'da da sergiledi.

Sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi elemesinde Feyenoord'u mağlup ederken Benfica ile berabere kalmıştı.

Jhon Duran formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu.

Duran, maçın 87. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna dahil oldu.

