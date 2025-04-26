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Rüşvet anı kamerada

Fenerbahçe Stadyumu Yenileme Projesi Duyuruldu

Fenerbahçe Stadyumu Yenileme Projesi Duyuruldu
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Fenerbahçe'nin bugün gerçekleştirilen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun kapasitesinin artırılacağı ve yenileme projesinin 2026 Nisan ayında başlayacağı açıklandı.

FENERBAHÇE'NİN bugün gerçekleşen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun yenileme projesi duyuruldu.

Stadyumun yenileceğini açıklayan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, stadyumun seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu söyledi. Yapılan sunumda Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun kapasitesinin 64 bin 160'a çıkarılacağı belirtildi. Bu projede stadyum çatısı havaya kaldırılacak ve kale arkası tribünlerine ek kat eklenecek.

Proje hakkında konuşan Hamdi Akın şu ifadeleri kullandı:

"2026 Nisan'da başlamayı düşünüyoruz. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1.5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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