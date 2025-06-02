Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile Yollarını Ayırdı
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Fenerbahçe, 14 Haziran 2022'de kulübe katılan Sportif Direktör Mario Branco ile yollarını ayırdığını açıkladı. Branco, görev süresinde önemli katkılarda bulundu.

Fenerbahçe, Sportif Direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır. Branco, görev süresi boyunca 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur. Kendisine kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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