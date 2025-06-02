Fenerbahçe, Sportif Direktör Mario Branco ile Yollarını Ayırdı

Fenerbahçe, Sportif Direktör Mario Branco ile Yollarını Ayırdı
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Fenerbahçe Kulübü, 2022'den bu yana futbol operasyon direktörü ve 2023'ten itibaren sportif direktörlük görevini yürüten Mario Branco ile yollarını ayırdığını açıkladı. Branco, görev süresince önemli katkılarda bulundu.

FENERBAHÇE Kulübü, sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de 2022 yılında futbol operasyon direktörü olarak göreve başlayan Mario Branco, 2023 yılında ise sportif direktör olmuştu. Sarı-lacivertli ekip, 3 yıldır görev yapan Mario Branco ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"14 Haziran 2022 tarihinde Futbol Operasyonu Direktörü olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katılan, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren ise Sportif Direktörlük görevini üstlenen Sayın Mario Branco ile yollarımız ayrılmıştır.

Sayın Branco, görev süresi boyunca 2023–2024 ve 2024–2025 sezonlarında Futbol A Takımımızın kadro planlamasından transfer süreçlerine, sezon içi organizasyonların yönetiminden teknik yapının şekillendirilmesine kadar birçok alanda futbol şubemize önemli katkılarda bulunmuştur.

Kendisine Kulübümüze sunduğu hizmetler için teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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