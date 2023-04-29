Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı düzenleniyor. Divan'da mali konular görüşülüyor. Ayrıca takımın son durumuyla ilgili eleştirilerin yapılması bekleniyor. Ali Koç'un son dönemde artan hakem hatalarına vurgu yapması bekleniyor.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Toplantıya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ile yönetim ve divan kurulu üyeleri katıldı.

"BİZE KUMPAS KURULDU"

Uğur Dündar: "Tarihimizin en önemli Yüksek Divan Kurulu toplantılarından birisi olacak. Neden böyle söylediğimizi toplantının akışında anlayacaksınız.

Futbolda gayet güzel başladığımız sezonda Dünya Kupası arası sonrası her takımın yaşayabileceği bir duraklama dönemine girdik. Bunu fırsat bilen derin yapı, Adana Demirspor maçından bu yana gözle görülen bir kumpas içine girdi. Bunun son örneğini İstanbulspor maçında gördük."

BURAK KIZILHAN: "TARİH YAZDIK"

Burak Kızılhan: "Erkeklerin ardından kadınlarda da Euroleague'de şampiyon olarak bunu başaran ilk kulüp olduk. Takımımızın tüm oyuncularını ve teknik kadrosunu yürekten kutluyorum. Ayrıca Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız da Olympiakos'a 2023 yılındaki ilk iç saha mağlubiyetini yaşattı. 3 Mayıs'ta herkesi Ataşehir'e bekliyoruz."

Burak Kızılhan: "Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için yapmış olduğumuz yardım çağrısı sonrası stadımız, önemli bir koordinasyon merkezi haline gelmiştir. Yönetim kurulumuz ile birlikte afet bölgesinde çeşitli incelemelerde bulunmak için gözlemlerde bulundu. Hatay ve Kahramanmaraş'a 500'er konteyner bağışlayarak destek olduk."

"FAİLİ BELLİ MEÇHULLERİ KABUL ETMİYORUZ"

Burak Kızılhan: "Otobüsümüzün kurşunlandığı 4 Nisan 2015'in üzerinden tam 8 yıl geçti. Bu tarih, Fenerbahçe'ye kumpas kurulan 3 Temmuz 2011 ve 12 Mayıs 2012'nin bir diğer yüzüdür. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerli yargı mensuplarına sesleniyoruz: Hukukun sessiz, adaletin çözümsüz, faillerin meçhul, suçların cezasız kaldığı 1 gün daha yaşamak istemiyoruz ve faili belli meçhulleri kabul etmiyoruz."

"LİGDE BİTEN BİR ŞEY YOK!"

Burak Kızılhan: "Futbol takımımız Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerimiz doğrultusunda yürüyoruz. Henüz bir şey bitmiş değil. Bu hafta her şey netleşecek. Adaletin yılmaz savunucusu olan rakibimizin yaptığı algı ve manipülasyonlar artık ayyuka çıkmış durumdadır."

"BİZ TFF'YE GİDİNCE BASKI OLUYOR"

Burak Kızılhan: "Fenerbahçe, TFF'yi ziyaret edince TFF ve hakemleri baskı altına almaya gitti oluyor. Kendileri yapınca kahramanca haklarını aradılar oluyor. Buradan topyekun Fenerbahçe ile uğraşan camiaya; Başkanımızın, canlı yayında karşı karşıya gelme teklifini yineliyoruz. 'Onlar mertlik bilmiyor' dedi ya Galatasaray yöneticisi, mert olan açık yüreklilikle konuşur. Gelin açık açık konuşalım."

"PFDK'DA FENERBAHÇE DÜŞMANI VAR"

Burak Kızılhan: "PFDK'da görev alan İlyas Çelik'in isimli şahsın tweetleri var. Kendisi açık bir Fenerbahçe düşmanı. Bu şahıs, TFF'nin en yetkin olması gereken kurullarından birinde yer alıyor. Bu kişinin tarafsız bir karar vermesi normal midir? Bu kişinin Fenerbahçe ile ilgili alınacak hiçbir konuda söz sahibi olmasını kabul etmiyoruz. Bunu TFF yetkililerine de ilettik."

"AKLIMIZLA ALAY ETMEYİN"

Burak Kızılhan: "Bu sezon tüm ülkenin konuştuğu 2 maç oldu. Biri Sivasspor-Galatasaray maçı, diğeri ise Adana Demirspor-Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe'yi kolladığı iddia edilen Lale Orta, hakemler ile ilgili açıklamalarında bu maçlara değinmedi. Biz bunu sorduğumuzda kendisinden önce yapılan atamalar sebebiyle bu maçlara değinmediklerini söyledi. Aklımızla alay etmeyin."

"SON HAFTALARDA ADİL OLUN"

Burak Kızılhan: "TFF yönetimi sahadaki oyuna müdahil olup ligin dinamiği ile oynadı. Bari son haftalarda adil olsunlar, başka hiçbir şey istemiyoruz."

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