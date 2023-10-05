Fenerbahçe, Spartak Trnava ile golsüz berabere kaldı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada süratle ceza sahasına giren Oosterwolde'nin vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
10. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kent'in yerden vuruşunda top yandan dışarı gitti.
37. dakikada sol kanattan Zajc'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Batshuayi'nin kafa vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
Hakemler: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Christof Günsch
Spartak Trnava: Dominik Takac, Sebastian Kosa, Andrej Djuric, Kristian Kostrna, Martin Mikovic, Jan Bernat, Adrian Zeljkovic, Martin Sulek, Erik Daniel, Kelvin Ofori, Michal Duris
Yedekler: Vantruba, Stetina, Prochazka, Stefanik, Pena, Paur, Ristovski, Oseni, Bainovic, Azango, Breznik, Ujlaky
Teknik Direktör: Michal Gasparik
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Mert Hakan, Crespo, Zajc, King, Kent, Batshuayi
Yedekler: Livakovic, Furkan Onur, Djiku, Yusuf, İsmail, Ferdi, Tadic, Fred, Szymanski, Dzeko, Umut
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Sarı kartlar: Sebastian Kosa, Jan Bernat (Spartak Trnava), Batshuayi (Fenerbahçe) - İSTANBUL