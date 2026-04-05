Ertan Torunoğulları: "Rakip takım her puan kaybettiğinde TFF'yi ve hakemleri etkilemek için her şeyi yapıyor"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Bugün bize inanıp gelen bütün taraftarlarımıza, takımımıza verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyoruz. Rakibimiz Beşiktaş'a da verdikleri mücadele nedeniyle teşekkür ediyoruz. Futbol kuralları içinde centilmence bir maç oldu. Skoru daha önceden de alabilirdik. 4-5 net pozisyonumuz var. Ama futbol bu. Bazen 30. saniyede pozisyon oluyor bazen uzatmada oluyor. 3 puan güzel, yolumuza devam ediyoruz. Biz ilk gün söylediğimiz gibi takımımıza ve oyuncularımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Kavga edip Türk futbolunu germek istemediklerini söyleyen Torunoğulları, "Rakip takım, ismini vermiyorum hepiniz anlamışsınızdır, her puan kaybettiğinde gündemi değiştirmek için, federasyonu ve hakemleri etkilemek için her şeyi yapıyor ve bunda da başarılı oluyor. Taraftarlarımız rahat olsunlar, bundan sonra rakibimizin bütün maçlarını takip edeceğiz. Başkanımızın sezon başında söylediği gibi biz kesinlikle saha içinde kalmak istiyoruz, kavga istemiyoruz, Türk futbolunu germek istemiyoruz. Ama bakıyoruz ki rakibimizin her konuşmasında hakemler etkileniyor, bunun takipçisi olacağız. Biz kavga etmek istemiyoruz ama Fenerbahçe'nin menfaatleri için kavga gerekiyorsa, onun da en alasını yaparız" şeklinde konuştu.

"Federasyon kabul etti ama Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi"

VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olmasıyla ilgili yaptıklarını başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onay verildiğini ancak Beşiktaş'ın gözlemci göndermek istemediğini belirten Torunoğulları, Bizim federasyona bir teklifimiz vardı, bundan sonra VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olsun, onlar da olanı biteni kulüplerine rapor etsinler dedik. Bugün başvurumuz oldu, federasyon kabul etti ama Beşiktaş gözlemci göndermek istemedi. Sebebini bilmiyoruz. İnşallah bundan sonra kalan maçlarda VAR'da kulüplerin birer temsilcisi olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Penaltı pozisyonu çok taze, net göremedik içeride mi dışarıda mı diye"

Müsabakanın son dakikalarında verilen penaltı pozisyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Torunoğulları, "Futbol öyle bir şey ki, bunu oynayan bilir. Televizyonda birçok yorumcu, eski hakem arkadaş var, eğer bir hakem isterse inceden inceden maçı istediği seviyeye getirebilir. Bugün de birçok pozisyonda maalesef biz de dışarıdan gördük. Penaltı pozisyonu çok taze, net göremedik içeride mi dışarıda mı diye" ifadelerini kullandı.

"Cherif normalde o pozisyonları atabilecek bir isim"

Devre arası transfer döneminde santrfor bölgesine yeterli takviye yapılmadığı yönündeki eleştirilerle ilgili de konuşan Torunoğulları, "Fenerbahçe kimi alırsa alsın kötü oyuncu, rakip kimi alırsa iyi oyuncu. Pozisyona girmek de önemli. Ligde en çok gol atan takımlar kimler? Biz bugün şanssız günümüzdeydik. Cherif normalde o pozisyonları atabilecek bir isim. Sonradan girdiği için belki tam ısınmamıştı. Ama sonrasında inanıyoruz ki Cherif olsun, Talisca olsun, Kerem olsun... Pozisyona girerseniz goller gelir. Lig sonunda da göreceğiz kim daha çok gol atmış" açıklamasında bulundu.

"İnanıyoruz ki şampiyon olacağız"

Şampiyonluk şansının matematiksel olarak devam ettiğini aktaran Torunoğulları, "İnanıyoruz ki şampiyon olacağız" dedi.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Marco Asensio'nun durumuyla ilgili ise Torunoğulları, "Asensio'nun yarın MR'ı çekilecek. Henüz doktorlardan bilgi gelmedi" diyerek konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı