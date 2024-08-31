Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiraladı

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı- lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi. - İSTANBUL