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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiraladı

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Fenerbahçe, Fiorentina'da forma giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla kiraladığını resmen açıkladı.

Sarı- lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Sofyan Amrabat Fenerbahçe Spor Fas Spor Güncel Haberler

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