Fenerbahçe, Slovakya deplasmanında galip geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, galibiyet serisini 15 maça çıkardı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yenen Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü.

Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanan müsabakaya Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlayarak başladı. İlk yarı boyunca rakip yarı sahada daha sık görülen sarı-lacivertliler, pozisyon bulmakta zorlanınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Maçın ikinci yarısına tutuk başlayan Fenerbahçe, 63. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerinin adından sonuca gitmeyi bildi. Müsabakanın 70. dakikasında Joshua King'in golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 81. dakikada yine aynı isimle farkı 2'ye çıkardı. Müsabakanın 88. dakikasında Ofori'nin golüne engel olamayan Fenerbahçe, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla grubunda 2. maçını da kazanan sarı-lacivertliler liderliğe yükselirken, galibiyet serisini de 15 maça taşıdı.

Kartal'ın hamleleri sonuç verdi

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu değişikliğinde yaptığı hamleler sonuç verdi.

Değişiklikler öncesinde özellikle orta sahada oyunu hızlandırmakta zorlanan sarı-lacivertliler, bu sürecin ardından hücumda daha etkili göründü.

İsmail Kartal, maçın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş-Sebastian Szymanski, Miha Zajc-Fred Rodrigues ve Rodrigo Becao-Alexander Djiku değişikliklerine gitti.

Yapılan bu hamlelerin 7 dakika sonrasında 70. dakikada Fenerbahçe golü bulmayı başardı.

King yıldızlaştı

Fenerbahçe'nin Norveçli oyuncusu Joshua King, takımına galibiyeti getirdi.

Son haftalarda performansını yükselten tecrübeli oyuncu, ligde Çaykur Rizespor'a gol atmayı başarmıştı.

Üst üste ikinci maçında da gol sevinci yaşayan King, Spartak Trnava filelerine 2 gol bırakarak galibiyeti getirdi.

31 yaşındaki oyuncu, bu gollerle Avrupa'da gol sayısını 3'e yükseltti.

Avrupa deplasmanlarında ilk kez gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon konuk olduğu Avrupa maçlarında kalesini ilk kez gole kapatamadı.

Sarı-lacivertliler, elemelerde Zimbru'yu 4-0 ve Maribor'u 3-0 ile geçerken, play-off'ta Twente'yi 1-0 yenmişti.

Bu sezon dördüncü Avrupa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, kalesinde ilk golü Spartak Trnava deplasmanında gördü.