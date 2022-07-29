Fenerbahçe-Slovacko maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçını Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Alves Jesus ve Luciano Antonio Gomes Maia yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Gustavo Fernandes Correia olacak. Spor AA / Yunus Kaymaz Ülker Stadı Fenerbahçe Spor Haberler

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