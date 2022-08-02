Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda, 4 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda, 4 Ağustos Perşembe günü Çekya temsilcisi Slovacko ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Futbolcuların sahada yaptıkları koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Ayrı çalışan Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi. Fenerbahçe, Slovacko maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Spor AA / Hilmi Sever Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.