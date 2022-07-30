Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

4 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler Luan Peres ile Gustavo Henrique de takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken; Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL