Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Çekya temsilcisi Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda sahasında Çekya temsilcisi Slovacko ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel çalışmalarla tamamladı. Öte yandan Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz'in tedavisine devam edildi. Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, Slovacko maçı hazırlıklarına başladı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.