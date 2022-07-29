Fenerbahçe'de Slovacko hazırlıkları başladı UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına akiam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovacko'yu konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına akiam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan Mert Hakan Yandaş günü özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamlarken, Serdar Aziz'in tedavisi devam etti. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Slovacko maçının hazırlıklarını sürdürecek. Demirören Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Spor Haberler

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