Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 mağlup etti

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (kendi kalesine) ve Dzeko'nun golleriyle galip gelen Fenerbahçe, üstünlüğünü korudu.

Stat: Ülker

Hakemler: Bahattin Şimşek, Esat Sancaktar, Mehmet Kısal

Fenerbahçe : Livakovic, Osayi-Samuel (Dk. 83 Mert Müldür), Samet Akaydin, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Fred (Dk. 74 King), Crespo (Dk. 64 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic (Dk. 84 Emre Mor), Dzeko

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi (Dk. 79 Ziya Erdal ), Yunus Emre Konak (Dk. 74 Hakan Arslan), Burak Kapacak, Charisis (Dk. 79 Keita), Saiz (Dk. 73 Abdulkadir Parmak), N'Jie (Dk. 74 Kvet), Manaj

Goller: Dk. 17 Szymanski, Dk. 42 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 ve 75 Dzeko ( Fenerbahçe ), Dk. 50 Manaj (EMS Yapı Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 14 Samet Akaydin ( Fenerbahçe ), Dk. 56 Charisis (EMS Yapı Sivasspor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-EMS Yapı Sivasspor karşılaşması, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

50. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Saiz'in ortasında ceza yayında topla buluşan Manaj, göğsü ile kontrolü sağladıktan sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

68. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden ikiye çıkardı. Szymanski, Fred'in vuruşu sonrası savunmadan dönen topu Tadic'e aktardı. Bu oyuncunun pası sonrası ceza sahası içi sol çaprazından Dzeko vurdu. Üst direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1

75. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan getirdiği topa Sivassporlu Charisis müdahale etti. Dönen topu kontrol eden Tadic, altıpas çizgisine hareketlenen Dzeko'ya orta açtı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

90+4. dakikada Ziya Erdal, penaltı noktasındaki Manaj'a orta açtı. Oosterwolde, topu kötü bir şekilde kontrol eden Manaj'a son anda müdahale ederek gol tehlikesini önledi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.