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Fenerbahçe Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yenerek puanını 37'ye çıkardı ve liderlik koltuğunu korudu. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (k.k) ve Edin Dzeko'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, puanını 37'ye yükseltirken, liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Szymanski, İrfan Can Kahveci, Alaaddin Okumuş (k.k) ve Edin Dzeko'dan geldi. Ligde üst üste 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 37'ye yükseltti ve averajla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Bu sezon hücumdaki verimliliğine devam eden Kanarya, 14 haftada gol sayısını 37 yaptı.

Sarı-lacivertliler, 15. haftada 9 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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