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Fenerbahçe, Sivasspor mesaisini sürdürdü

Fenerbahçe, Sivasspor mesaisini sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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