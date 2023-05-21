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Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine devam etti

Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine devam etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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