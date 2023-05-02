Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlandı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bugün saat 17.00'de özel uçakla Sivas'a hareket edecek. - İSTANBUL