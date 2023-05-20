Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.