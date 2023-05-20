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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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