Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında yarın sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan AZ Alkmaar maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.