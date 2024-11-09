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Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Sivasspor Maçına Hazır
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Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de yarın oynayacakları Sivasspor karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de yarın konuk edeceği Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı. AZ Alkmaar maçının 11'inde forma giyen oyuncular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Bu antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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