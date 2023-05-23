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Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Fenerbahçe, Sivasspor maçına hazır

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çabukluk çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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