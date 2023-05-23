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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2'nin ardından çabukluk idmanı yaptığı, antrenmanı da taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Can Bartu Tesisleri Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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