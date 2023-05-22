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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 24 Mayıs Çarşamba günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın core çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve pasla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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