Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Mayıs Çarşamba günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Mayıs Çarşamba günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.