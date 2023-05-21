Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Mayıs Çarşamba günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 24 Mayıs Çarşamba günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title