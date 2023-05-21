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Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında evinde karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında evinde karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda iki gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idman ile sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Türkiye Kupası Fenerbahçe Sivasspor Spor Haberler

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