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Fenerbahçe, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör José Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanda, core çalışmaları ve sahada ısınma ile çabukluk çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamladı.

Antrenmanı sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım da izledi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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