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Fenerbahçe, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, 13 Nisan Pazar günü Sivasspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanlar, core çalışmaları ve taktiksel idmanlarla devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 13 Nisan Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde salonda core çalışmaları ile başlayan antrenman; sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları ile devam etti. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, günün antrenmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-laciverliler, yarın yapacağı idman ile Sivasspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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