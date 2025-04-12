Fenerbahçe, Sivas'ta Coşkuyla Karşılandı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, Sivas'a geldi. Taraftarlar, kafileyi havalimanında meşalelerle karşıladı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Sivas'a geldi. Kafileyi sarı-lacivertli taraftarlar havalimanında coşkulu bir şekilde karşıladı.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini burada sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Jose Mourinho ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunarak çiçek takdim ettiler.
Meşalelerle karşılanan sarı-lacivertliler, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. - SİVAS