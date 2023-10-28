Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı ve taktiksel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların, 5'e 2 top kapmanın ardından idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.