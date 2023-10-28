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Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı ve taktiksel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.