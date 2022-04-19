Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçının ardından

"Barış için futbol" temasıyla oynanan hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Ukrayna'daki savaşın bir an önce son bulması gerektiğini söyledi.

İsmail Kartal, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geliri savaş mağdurlarına bağışlanacak bu maçı oynayarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirten Kartal, "Dostça ve centilmence bir maç oldu. Az süre bulan ve genç oyunculara şans verdik. Durumlarını değerlendirdik. İnşallah her şey Shakhtar Donetsk'in gönlüne göre olur. Barışın yanındayım. İnşallah bu savaş bir an önce son bulur ve insanlar mutlu olur." ifadelerini kullandı.

Müsabakada forma giyen genç oyuncuların performansıyla ilgili konuşan deneyimli teknik adam, "Burak Kapacak son dönemde antrenmanlarda bayağı çıkış yapmaya başladı. Bu maçta ilk 11'de oynattık. Fena da oynamadı. Gayet güzeldi. Diğer oyuncularımın da performansı gayet iyiydi. Oyuncular en iyi şekilde ellerinden geleni yapmaya çalıştı." diye konuştu.

Son dönemde altyapıya verdikleri öneme dikkati çeken İsmail Kartal, "Arda çıktı, Çağtay oynadı. İsak geldi ve bugün oynadı. Önlerinde daha çok zaman var. Her şey birdenbire olmuyor. Daha kat edecekleri çok mesafe var. Göreve geldiğimizden beri altyapıdan 25-26 oyuncuyu A takıma aldık. Altyapıdan oyuncuları her hafta dönüşümlü olarak antrenmanlara çıkarıyoruz. İyi bir yoldayız." şeklinde görüş belirtti.

Pyatov: "Çocukların ölmesine son verilmesi gerekiyor"

Shakhtar Donetsk'in kaptanı Andriy Pyatov, ülkesi Ukrayna'daki savaşın kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

Deneyimli kaleci, basın toplantısına savaş mağduru 4 yaşındaki kız çocuğu Alisa'nın fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde "Evime dönmek istiyorum" yazılı tişörtle geldi.

Savaşın bir an önce son bulması gerektiğini kaydeden Pyatov, "55 gündür sığınakta bombalardan kaçan kız çocuğu hakkında konuşmak istiyorum. Adı Alisa, 4 yaşında. 21. yüzyılda Avrupa'da çocuklar bombalardan ölüyor. Bunun bir an önce son bulmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki savaş nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını ve futbolu düşünemediklerini aktaran tecrübeli file bekçisi, "Rusya ülkemizden gitmeli. Çocukların ölmesine son verilmesi gerekiyor. Bu savaş kabul edilemez. Dün uyandığımda Lviv bombalandı ve ölenlerden biri çocuktu. Bugün uyandığımda farklı şehirlerin bombalandığını öğrendim. Avrupa ülkelerinin desteğini hissediyoruz. Çok fazla hazırlık maçı teklifi alıyoruz. Milli takım için İskoçya maçının hazırlıklarını yapacağız. UEFA Başkanı'nın da desteğini alıyoruz. Bu maçlardan toplanan paralar da özellikle çocukları desteklemek için kullanılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Andriy Pyatov, ev sahiplikleri ve verdikleri destekten dolayı Fenerbahçe'ye minnettar olduklarını kaydetti.