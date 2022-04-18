Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.