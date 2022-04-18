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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Dar alanda yapılan pas organizasyonlarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla yarın dostluk maçı yapacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 17.00'da başlayacak.

 


- İstanbul
Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşısında

Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Haberler

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