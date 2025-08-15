Fenerbahçe Deplasmanda Zorlanıyor

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu deplasmanda Göztepe müsabakasıyla açacak Fenerbahçe, rakip sahadaki açılış müsabakalarında zorlanıyor.

Sarı-lacivertli takımın, bu sezonun ilk haftasında evinde Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç ertelenmişti.

Fenerbahçe, lig açılışlarında oynadığı 10 deplasman maçında beklentiyi karşılayamadı. Sarı-lacivertli takım, söz konusu 10 maçın 3'ünü kazanırken, 7'sinde ise puan kaybı yaşadı.

Sezon açılışlarında 67 maçın 44'ünü kazandı

Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde geride kalan 67 sezondaki ilk hafta maçlarında 44 galibiyet elde ederken, 13 kez berabere kaldı, 10 yenilgi yaşadı.

Sezona deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak sarı-lacivertli takım, lig tarihinde 23 kez ilk hafta maçlarını rakip sahada oynadı. Söz konusu müsabakalarda 9 galibiyet, 7'şer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fenerbahçe, dış sahadaki son 10 açılış maçından 7'sinde puan kaybetti.

Göztepe ile 2. kez sezona başlıyor

Fenerbahçe, lig tarihinde 2. defa ilk maçını Göztepe ile oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 2017-2018 sezonunun açılış maçında yine deplasmanda İzmir temsilcisiyle karşılaşmış ve mücadele 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun 2. haftasında ilk deplasman maçında yine Göztepe ile aynı skorla berabere kalmıştı.

İlk hafta maçları

Fenerbahçe'nin, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: