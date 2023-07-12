Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı
Spor Haberleri
Fenerbahçe, Polonyalı milli futbolcu Sebastian Szymanski'yi 4 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Transfer bedeli 9 milyon 750 bin avro olan oyuncunun taksitlerle ödeneceği açıklandı. Szymanski, geçen sezon Feyenoord'da 10 gol attı.
Fenerbahçe, Polonyalı milli futbolcu Sebastian Szymanski'yi kadrosuna dahil etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Fenerbahçe Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada ise Dinamo Moskova'ya toplam transfer bedeli olan 9 milyon 750 bin avronun 4 sene içinde eşit taksitlerle ödeneceği bildirildi.
FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma katkı bedellerinin de Fenerbahçe tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Sebastian Szymanski, geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da kiralık olarak forma giydi. Szymanski, tüm kulvarlarda çıktığı 40 müsabakada 10 gole imza attı.