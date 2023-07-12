Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Polonyalı milli futbolcu Sebastian Szymanski'yi 4 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Transfer bedeli 9 milyon 750 bin avro olan oyuncunun taksitlerle ödeneceği açıklandı. Szymanski, geçen sezon Feyenoord'da 10 gol attı.